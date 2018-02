Wie süß! Endlich gibt's die ersten richtigen Aufnahmen von Chicago West, der Tochter von Kim Kardashian (37) und Kanye West (40)! Das dritte Kind des Paares kam am 15. Januar per Leihmutter auf die Welt – Bilder vom Gesicht der Prinzessin gab es nicht. Lediglich Paparazziaufnahmen existierten und auch auf denen war die Kleine nicht eindeutig zu erkennen! Bis jetzt – denn Tante und Neu-Mama Kylie Jenner (20) zeigte Chicago jetzt in ihrem eigenen emotionalen Schwangerschaftsvideo auf YouTube.