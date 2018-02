Mama macht das schon – dieses Motto scheint sich Iris Klein (50) zu Herzen genommen zu haben! Am vergangenen Samstag wurde Jennifer Frankhauser (25) offiziell zur amtierenden Königin des Dschungelcamps gekrönt. Den Sieg über die Tropenspiele gönnen der jüngeren Halbschwester von Daniela Katzenberger (31) jedoch nicht alle – das will zumindest ihre Mutter Iris wissen: "Außer Kattia Vides (29) war niemand für Jenny, sie alle haben sie ignoriert oder sich abfällig über sie geäußert!", erklärte die 50-Jährige der Bild. Jenny selber findet's eine Spur zu viel: "Bei manchen Sachen übertreibt meine Mama, weil sie mich in Schutz nimmt."