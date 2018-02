Die Rückkehr nach Deutschland hat er sich wohl anders vorgestellt! Vor wenigen Minuten sind die diesjährigen Dschungelcamp-Kandidatin in Frankfurt am Main gelandet. Während Buschkönigin Jenny Frankhauser (25) von zahlreichen Fans herzlich begrüßt wurde, wartet auf Matthias Mangiapane (34) ein weniger freundlicher Empfang. Jenny-Kumpel Jesse Fischer greift den Kajalliebhaber vor laufender Kamera an.