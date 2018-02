Sarah Ferguson (58) war bis 1996 mit Prinz Andrew (57), dem dritten Sohn von Queen Elizabeth II. (91), verheiratet und hat mit ihm zwei Töchter. Nach dem Ehe-Aus fiel die Herzogin allerdings durch diverse TV-Auftritte und Skandale in Ungnade bei den Royals. Besonders ihre Vorliebe, Geheimnisse auszuplaudern, sorgte jetzt für eine Abfuhr. Wie Insider The Sun berichteten, würden diese Woche die Einladungen zu Harry und Meghans Hochzeit verschickt und Fergie soll keine erhalten: "Harry soll ihr nicht trauen, ihren Mund halten zu können und so die Privatsphäre des jungen Paares wahren zu können."