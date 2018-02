Trinkt Tatjana Gsell (46) gerne mal einen über den Durst? Zusammen mit Natascha Ochsenknecht (53) saß die Blondine tagelang im australischen Dschungel – die Lippenstift-Liebhaberin behauptete in der Show, ein Camper hätte zwei Gesichter. Schnell wurden Gerüchte laut, die Ansage sei an Tatjana gerichtet gewesen. Heute sind die Dschungelcamper am Frankfurter Flughafen gelandet und die Luxus-Lady hat dazu Stellung bezogen!