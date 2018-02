Ihr Sieg im Dschungelcamp hat Jenny Frankhauser (25) wohl selbst am meisten überrascht! Seit Samstag darf sich die Sängerin ganz offiziell Dschungelkönigin nennen: Sie schlug Daniele Negroni (22) und Tina York (63) ganz knapp im Finale. Ein Erfolg, der Jenny selbst ganz schön verblüffte: Die frischgebackene Busch-Queen hatte nicht mal genügend Unterwäsche für die vollen zwei Wochen eingepackt!

Kurz nach ihrer Ankunft verriet die 25-Jährige im Promiflash -Interview: Eigentlich hatte sie damit gerechnet, ihre Lagerpritsche als einer der ersten ausgeschiedenen Promis wieder räumen zu müssen. Dementsprechend fiel ihre Klamottenwahl beim Packen aus: "Ich hatte ja so einen kleinen Koffer für die Finalshow dann und da hatte ich nicht mal Schlüpper drin, weil ich ja nicht mal damit gerechnet hab!" Und nicht nur Jenny war von ihrem Sieg überrascht: Auch Mama Iris Klein (50) hatte ihre Tochter schon deutlich früher zurück im Hotel erwartet.

"Ich hätte niemals erwartet, dass sie gewinnt! Wir haben alle gedacht, sie fliegt als erstes raus. Sie hatte ja immer gesagt: 'Mama, die hassen mich ja sowieso alle'", erinnerte sich die 50-Jährige, die ihre Kleine am Dienstag am Frankfurter Flughafen abholte. Da betonte sie auch noch einmal, dass Jenny ihren Sieg weniger großer Intelligenz verdanke als ihrem großen Herzen. Wie es aussieht, konnte die grauhaarige Schönheit auch damit punkten, dass sie keine durchgeplante Siegesstrategie mit in den Dschungel gebracht hatte!