Jetzt spricht Mama Mangiapane! Ihr Sohn Matthias (34) mischte dieses Jahr neben anderen TV-Stars das Dschungelcamp auf. In der Busch-Show fiel der Kajal-Liebhaber vor allem in der gemeinsamen Prüfung mit Sängerin Jennifer Frankhauser (25) auf – und zwar negativ! Gegenüber Promiflash macht Dagmar Mangiapane ihrem Ärger Luft und nimmt ihren Sohnemann in Schutz. "Nach der Prüfung mit Jenny wurde er wie ein ausrastendes Monster dargestellt und ich wusste, dass er und Jenny sich danach eigentlich einig waren. Davon wurde aber nie mehr etwas gezeigt. Leider nicht", erklärt sie im Interview.