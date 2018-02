Prinzessin Madeleine (35) macht sich hochschwanger auf den Weg nach Skandinavien! Seit Monaten wurde bereits spekuliert, wo die 35-Jährige ihren Nachwuchs bekommen wird, denn während ihr erstes Kind Leonore (3) nämlich in New York geboren wurde, erblickte Sohnemann Nicolas (2) in der schwedischen Heimat seiner Mama das Licht der Welt. Derzeit wohnt die Bald-Dreifach-Mutter jedoch mit ihrem Gatten Chris O'Neill (43) und den Kids in London! Jetzt brachte der schwedische Hof endlich Licht ins Dunkel: Die Geburt von Baby Nummer drei wird definitiv in Stockholm stattfinden!

"Prinzessin Madeleine plant, ihr drittes Kind in Schweden zu bekommen. Die Geburt soll im März stattfinden", heißt es in einem offiziellen Statement des Königshauses. Mitte Februar wird das Paar demnach von Großbritannien in den hohen Norden reisen – diese Entscheidung hätten sie und ihr Mann gemeinsam gefällt. Ob er sie auf dem Weg begleiten wird, ist bisher allerdings noch nicht bekannt.

Mit der Niederkunft in Skandinavien verhindert die Tochter von König Carl Gustaf (71) auch einen weiteren Eklat in Schweden. Die Geburt von Leonore im Februar 2014 in den USA wurde damals vom Volk heftig kritisiert. Und auch die Regularien der royalen Familie sind streng: Weil die Blaublüterin derzeit nicht in ihrem Herkunftsland gemeldet ist, muss sie sogar für die entstehenden Krankenhauskosten selbst aufkommen.

