Transgender-Diskriminierung am Set von Germany's next Topmodel? Soraya Kajevic ist Kandidatin der 13. Castingshow-Staffel. Die Schweizerin geht offen damit um, dass sie als Junge geboren wurde. Eine Ehrlichkeit, die ihr während der Dreharbeiten zum Verhängnis wurde! Promiflash verrät sie jetzt: "Also ich habe gemerkt, ich wurde anders behandelt. Es waren diskriminierende Sprüche dabei."