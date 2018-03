Wie der Papa oder wie die Mama – wie wird ihr Baby wohl heißen? Schon in wenigen Monaten werden Anna Maria Damm (21) und ihr Freund Julian Gutjahr (21) zum ersten mal Eltern. Die Namenssuche für ihre Maus stellt die Turteltauben aber vor eine echte Herausforderung. Während ein Vorname nach wie vor nicht in Sicht ist, scheinen die YouTuberin und ihr Liebster immerhin in Sachen Nachname einen Schritt weiter zu sein: "Es wird wahrscheinlich ein Doppelname, ja", verrät Anna jetzt beim 120. Schwarzkopf-Jubiläum im Interview mit Promiflash.



