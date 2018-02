Aktuell sitzt Mousse T. (51) neben Carolin Niemczyk (27), Ella Endlich (33) und Dieter Bohlen (64) in der DSDS-Jury. Aber wofür ist der Musikexperte eigentlich berühmt? Genau diese Frage stellte sich vor Kurzem ein User auf der Instagram-Seite von Mousse T. Und wie reagierte der Star-DJ darauf? Er antwortete lässig: "Warte, ich muss selbst kurz googeln…" Aber hat der Produzent wirklich Verständnis für den Fragesteller? Beim Bal Du Masque in Hamburg hakte Promiflash bei dem Hagener nach: "Natürlich ist mir klar, dass durch meine Jury-Tätigkeit bei DSDS Leute darauf kommen und sagen: ‘Hey, den kenne ich noch gar nicht, was macht er eigentlich?' Und das wollte ich im Prinzip damit zum Ausdruck bringen", antwortete er im Interview.