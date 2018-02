Bekommt Ana tatsächlich einen Mini-Christian? Ab dem 8. Februar flimmert endlich der lang erwartete dritte Teil von Shades of Grey über die Kinoleinwände. In "Fifty Shades Freed" stellen sich die von Jamie Dornan (35) und Dakota Johnson (28) gespielten Charaktere den Dingen des Beziehungslebens: Bei Anastasia scheint neben einer Traumhochzeit im weißen Spitzenkleid sogar ein Kind von ihrem heißen Boyfriend anzustehen! Aber will der BDSM-Liebhaber überhaupt Papa werden? "Ich bin nicht bereit, dich zu teilen. Mit niemandem!", erklärt der Milliardär schon in einem Teaser auf YouTube. Ob das für Gewitterwolken im Fesselparadies sorgt?