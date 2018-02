Leonard Freier (32) fand die Bachelor-Ohrfeige völlig unberechtigt! Der ehemalige Rosenkavalier nimmt seinen Nachfolger Daniel Völz in Schutz. Nach einem romantischen Date und einem Küsschen warf der Unternehmer Kandidatin Yeliz Koc in der Entscheidungsnacht überraschend aus der Show. Dafür gab sie ihm eine schallende Backpfeife – für Leonard völlig unverständlich: "Wenn er dich küsst und danach das Gefühl hat, er möchte dir keine Rose geben, dann ist ja irgendwas nicht dagewesen", erklärte er in seiner Instagram-Story.