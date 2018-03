Wenn das kein Hitpotenzial hat! In diesem Jahr sind Sängerin Ella Endlich (33), Glasperlenspiel-Frontfrau Carolin Niemczyk (27) und Produzent Mousse T. (51) die aktuellen DSDS-Juroren neben Urgestein Dieter Bohlen (64). Die drei Neuen verstehen sich auch im Privatleben sehr gut, wie Mousse T. im Promiflash-Interview beim BAL du MASQUE in Hamburg verriet. Der 51-Jährige könne sich sogar eine musikalische Zusammenarbeit vorstellen: "Da kann es sicher auch mal passieren, wenn der Song stimmt, dass man was zusammen macht. Es sind tolle Sängerinnen."



