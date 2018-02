Machen die Muttergefühle sie doch weich? Seit der Geschlechtsumwandlung von Olympiastar Bruce Jenner in Caitlyn Jenner (68) ist die Beziehung zwischen der Translady und ihrer einstigen Stieftochter Khloe Kardashian (33) frostig. Wegen übler Geschichten, die die 68-Jährige in ihrem Buch über ihre Ex-Frau Kris Jenner (62) erzählt hatte, vermied Khloe in den vergangenen Monaten den Kontakt. Nun erwartet die Kardashian-Schwester ihr erstes Kind – und wird sie sich zum Wohle ihres Babys mit Caitlyn vertragen?