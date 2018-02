Ist Modelmama Heidi Klum (44) etwa nur vor laufenden Kameras nett zu ihren Germany's next Topmodel-Girls? Am Donnerstag ging die beliebte Castingshow bereits in die 13. Runde und die Top 50 durfte zum allerersten Mal direkt mit in die Karibik! Eine von ihnen: Ex-Bachelor-Kandidatin Julia Prokopy (22). Die erinnerte sich gegenüber Promiflash an eine eher ernüchternde Begegnung mit Show-Chefin Heidi: "Als wir mal eine Drehpause hatten, kam sie ans Buffet. Da war dann ein Mädel, das an diesem Tag auch rausgeflogen war. Sie ist zu Heidi gegangen und wollte einen kleinen Tipp, was sie in Zukunft besser machen kann. Da fand ich es ein bisschen enttäuschend [...], dass sie sie dann abgewiesen hat und meinte 'Sorry, gerade keine Zeit'." Top-50-Kontrahentin Leonie Groll (19) sieht das allerdings schon etwas weniger kritisch.