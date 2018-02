Ups, das ging wohl in die Hose! Seit Januar begleitet Pamela Anderson (50) als Special Guest Hans Klok (48) auf seiner "House of Mystery"-Tournee durch Deutschland. Bei insgesamt 15 Terminen soll der ehemalige Baywatch-Star den Magier als Assistentin unterstützen. Ein Auftritt in Berlin lief aber nicht so rund wie geplant – Pam gewährte unfreiwillig schlüpfrige Einblicke auf der Bühne!

Defrance / Splash News Pamela Anderson und Hans Klok in Berlin

Auf den Armen des niederländischen Entertainers wurde die 50-Jährige nun in einer ziemlich unangenehmen Situation abgelichtet. Unter ihrem knallengen schwarzen Body trug die Kultblondine eine schwarze Slipeinlage, die unglücklich verrutschte. Was für ein Malheur! Aber Pamela wäre kein Vollprofi, wenn sie dieses Missgeschick nicht einfach weglächeln würde. Ganz nach dem Motto "The show must go on" strahlte sie an der Seite des Zauberkünstlers und gab ihm zum Schluss sogar noch ein Küsschen.

Sean Gallup/Getty Images Pamela Anderson und Hans Klok 2008

Hans sah die Schauspielerin schon immer als allererste Wahl für seine Bühnenassistenz, wie er vor ein paar Monaten im Bunte-Interview erzählte. Nach der Vorstellung in der Hauptstadt am vergangenen Wochenende folgen zehn weitere Shows mit der Ex-Badenixe. So können Fans das eingespielte Duo unter anderem noch in Köln, Bremen und München bestaunen.

Defrance / Splash News Hans Klok und Pamela Anderson

