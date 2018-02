Große Geschwisterliebe bei Kids von Michael Jackson (✝50)! Zum 21. Geburtstag gratulierte Paris Jackson (19) ihrem zwei Jahre älteren Bruder Prince (21) nun rührend. Auf ihrem Instagram-Account postete sie einen Clip, in dem sie und der Motorrad-Fan als Kinder um die Aufmerksamkeit der Kamera kämpfen. Zu der süßen Aufnahme aus der Vergangenheit schrieb sie: "Ich habe immer zu dir aufgeschaut und auch heute bist du noch mein größtes Vorbild. Ich vermisse die Tage, an denen ich eine Chance hatte, dich im Wrestling zu besiegen. Du warst schon immer mein allerbester Freund. Ich hätte mir einfach keine schönere Freundschaft mit dir wünschen können. Ich liebe dich so sehr und bin so stolz auf dich."