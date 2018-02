Auf Facebook veröffentlichte der Moderator ein Bild von sich, auf dem er als Römer verkleidet in die Kamera strahlt. Er schrieb dazu: "Alaaf us Kölle". Von seiner Helene keine Spur. Für einige seiner Fans offenbar ein No-Go. Sie ließen ihrer Wut unter Florians Post freien Lauf. "Du feierst Karneval in Köln, während deine Freundin um ihre Gesundheit kämpft?" und "Ein Partner sollte wohl für seine Liebste da sein", schrieben aufgeregte User.