In diesem Jahr gibt es bei Germany's next Topmodel eine große Veränderung. Modelmama Heidi Klum (44) holt zur 13. Staffel kurvige Schönheiten ins Casting-Boot. Was davon wohl die schlanken Kandidatinnen halten? Anwärterin Leonie Groll (19) erzählt jetzt im Promiflash-Interview, welcher Titel den Plus-Size-Girls am GNTM-Set verpasst wurde: "Dort hießen sie Curvy-Models und Ugly-Models. Das war ein offizieller Begriff." Ob Heidi und ihre Kurven-Schützlinge davon wussten?