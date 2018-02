Niedlicher Nachwuchs für Michael Phelps (32)! Der ehemalige Schwimmstar hat schon so einiges in seinem Leben erreicht. So ist er 23-facher Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Spielen, hat seine wunderschöne Modelfrau Nicole an seiner Seite und neben Söhnemann Boomer, komplettiert nun der kleine Beckett die Happy-Family. In seinem neusten Instagram-Post lässt er seiner Freude freien Lauf: "Magische Momente! Nicole und ich möchten euch Beckett Richard Phelps vorstellen. Ich fühle mich wie der glücklichste Mann der Welt!” Ob nach seinen beiden Söhnen nun noch Kind Nummer drei und vier folgen?