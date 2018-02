Selena Gomez (25) meldet sich endlich auf ihrem Instagram-Kanal zurück. Seit Mitte Januar kämpft die Sängerin erneut mit Depressionen und Angstzuständen. Mittlerweile geht es der Freundin von Justin Bieber (23) aber wieder richtig gut. In ihrer Insta-Story gibt sie ihren Fans nun ein süßes Update: "Ihr sollt wissen, dass meine Social-Media-Abstinenz, keinen Mangel an meiner Liebe zu euch darstellen soll. Ich arbeite zurzeit an vielen Dingen und werde euch bald wieder lieben, ich verspreche es!” Also dürften ihre Fans bald wieder mehr von Sel hören!