Was für ein spektakulärer Sieg! Shaun White (31) gewann bei den olympischen Winterspielen jetzt das insgesamt dritte Olympia-Gold seiner Karriere und schreibt damit Geschichte. Kurz nach seinem Sieg meldete sich der Snowboarder bei Instagram zu Wort: "Das ist der atemberaubendste Tag meines Lebens. Wir haben es geschafft." Stars wie Schwimmer Michael Phelps (32) oder Sängerin Miley Cyrus (25) fieberten via Social Media mit, als sich der 31-Jährige in der allerletzten Sekunde die Medaille sicherte. Ob wohl auch Ex-Freundin Bar Refaeli (32) gratulierte?



