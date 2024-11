So süß schwärmt Shaun White von Verlobung mit Nina Dobrev

Vor rund zwei Wochen haben sich der olympische Goldmedaillengewinner Shaun White (38) und seine große Liebe Nina Dobrev (35) verlobt. Jetzt teilt der Bräutigam in spe auf Social Media rührende Worte über seine Liebste und die gemeinsame Zukunft. Auf seinem offiziellen Instagram-Kanal postet er einen süßen Videoclip des romantischen Antrags. Darunter schwärmt Shaun: "Ich bin außer mir, mit dieser tollen Frau zusammen zu sein und mich ihrer wunderschönen Familie anzuschließen."

Der Sportler ergänzt sehr ehrlich, dass die beiden nicht nur schöne gemeinsame Zeiten gehabt hätten, sondern auch einige Probleme in ihrer Beziehung. Doch es sei ihre Stärke, miteinander zu kommunizieren und zu reparieren, wodurch sie immer wieder eine Lösung fänden. Zum Abschluss betont Shaun: "Ich bin so dankbar für die Lektionen fürs Leben, die Dankbarkeit, das Abenteuer und die Liebe, die Nina mir beigebracht hat, und ich möchte ihr im Gegenzug nur dasselbe zeigen."

Der Snowboarder scheute für diesen besonderen Moment keine Mühen und Kosten. So fand der Antrag in einem schicken New Yorker Restaurant umgeben von weißen Blumen und zahlreichen stimmungsvollen Kerzen statt. Auch bei dem Ring ließ sich Shaun nicht lumpen. Das kostbare Schmuckstück ist mit einem Fünf-Karat-Diamanten besetzt und wurde von der Luxusdesignerin Lorraine Schwartz persönlich kreiert. Die Edelsteinexpertin Laura Taylor schätzte dessen Wert gegenüber The Zoe Report auf 200.000 bis 250.000 Euro.

Instagram / nina Nina Dobrev und Shaun White, Instagram Post, Februar 2023

Getty Images Nina Dobrev und Shaun White

