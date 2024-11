Shaun White schwärmt immer noch von Antrag an Nina Dobrev

Shaun White (38) machte Nina Dobrev (35) Ende Oktober einen Heiratsantrag. Auch wenn der schon einige Wochen her ist, schwärmt der ehemalige Sportler immer noch von dem romantischen Moment. "Ich schwebe immer noch in dieser Nacht! Ich bin außer mir vor Freude, mit dieser wunderbaren Frau zusammen zu sein und zu ihrer wunderbaren Familie zu gehören", schreibt Shaun zu einem Video auf Instagram, das ihn bei der Frage aller Fragen zeigt, und fügt hinzu: "Aus unserer Quarantäne-Romanze wurde diese wunderschöne Beziehung und jetzt eine Liebe für immer."

Shaun weiß, dass Nina die Richtige für ihn ist: "Hinter dem Vorhang hatten wir, wie in jeder Beziehung, unsere Kämpfe. Aber es ist unsere Fähigkeit, zu kommunizieren und zu reparieren, die uns gemeinsam vorwärtsbringt." Außerdem ist in dem Clip zu sehen, wie die Schauspielerin den Antrag überglücklich annimmt, ihrem Verlobten in die Arme fällt und ihn leidenschaftlich küsst. Im Anschluss steigt eine feuchtfröhliche Party mit ihren Freunden. Nina kommentiert den Clip mit den Worten: "Ich liebe dich, Verlobter."

Nina und Shaun sind seit Anfang 2020 ein Paar. Besonders verbindet die beiden die gemeinsame Leidenschaft für Abenteuer und Reisen, die sie regelmäßig auf ihren Social-Media-Profilen teilen. Ihre Liebe krönten sie nun mit einer Verlobung, die in Nina zunächst eine Schockstarre auslöste. "Ich bekam einen Schock. Ich bin einfach erstarrt und habe ihn angestarrt", erinnerte sich die 35-Jährige im Interview mit Vogue und fügte hinzu, dass sie einfach nur "Nein, nein, nein" gesagt habe.

Instagram / nina Nina Dobrev und Shaun White, Instagram Post, Februar 2023

Instagram / nina Nina Dobrev und Shaun White bei der amfAR Gala in Cannes

