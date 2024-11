Shaun White und Nina Dobrev treten erstmals als Verlobte auf

Nina Dobrev (35) und Shaun White (38) strahlten vom einen Ohr bis zum anderen, als sie sich der Öffentlichkeit zum ersten Mal als Verlobte präsentierten. Die Vampire Diaries-Schauspielerin und der Snowboard-Olympiasieger betraten den grünen Teppich bei der Earthshot-Preisverleihung in Kapstadt – die von keinem Geringeren als Prinz William (42) organisiert wurde. Nina begeisterte in einer bodenlangen, schulterfreien Robe in leuchtendem Rot und kombinierte dazu funkelnde Creolen und ihren imposanten Verlobungsring. Laut Us Weekly soll der fünfkarätige Klunker mit seinem ovalgeschliffenen Diamanten stolze 300.000 Euro wert sein. Shaun zeigte sich an ihrer Seite in einem klassischen schwarzen Smoking.

Der gemeinsame Auftritt des Paares fand nur eine Woche nach der Verlobungsverkündigung statt. Auf Instagram witzelte Nina: "Ruhe in Frieden, Freund. Hallo Verlobter", während Shaun schlicht und ergreifend verlauten ließ: "Sie hat Ja gesagt." Nach der Verlobung verriet der Sportler im Gespräch mit Vogue, er habe Ende Oktober um ihre Hand angehalten – nachdem seine ersten beiden Pläne gescheitert wären. Er habe Nina mithilfe seiner PR-Agentin eine täuschend echt wirkende Einladung zu einem exklusiven Dinner mit Vogue-Chefin Anna Wintour (75) geschickt, die sie nicht habe ausschlagen können. Als sie am verabredeten Tag ein privates Zimmer betreten habe, habe sie jedoch nicht die Modeikone erwartet, sondern er, Shaun, auf seinen Knien und unter einem Bogen aus weißen Rosen.

Nach ihrer romantischen Verlobung hätten sie ausgiebig mit engen Freunden bis in die frühen Morgenstunden gefeiert und auf ihr gemeinsames Glück angestoßen. Seit Anfang 2020 sind Nina und Shaun mittlerweile zusammen – seitdem gelten sie in Hollywood als echtes Traumpaar. Beide teilen die Leidenschaft für Abenteuer und Reisen und gewähren ihren Fans auf Social Media immer wieder Einblicke in ihr gemeinsames Leben. An Shauns Geburtstag ließ die "Vielleicht lieber morgen"-Darstellerin ihre Follower auf Instagram an der Feier teilhaben und postete einen Clip der Party mit den Worten: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Süßer. Wie wird man nur so cool? Auf dass wir verspielt und jung bleiben, egal wie alt wir werden!"

Instagram / nina Nina Dobrev und Shaun White im September 2024

Getty Images Shaun White und Nina Dobrev in Paris 2024

