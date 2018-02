Zu viel nackte Haut bei Germany's next Topmodel? Seit Anfang Februar flimmert die beliebte Castingshow rund um Heidi Klum (44) und ihre Catwalk-Girls wieder über die Bildschirme. Schon in der zweiten Folge will die Modelmama hüllenlose Tatsachen sehen. Ex-Kandidatin Julia Prokopy (22) gibt nun pikante Einblicke hinter die Kulissen des Shootings: "Am Anfang hatten sie solche Klebeteile für die Brustwarzen. Aber die haben anscheinend nicht sehr gut gehalten und deswegen haben sie die dann komplett weggelassen", erzählt die 22-Jährige im Promiflash-Interview.