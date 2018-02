Er ist zurück! Erst im Herbst musste sich Frank Zander nur kurz nach einer Prostatakrebs-Diagnose

einer Tumorentfernung unterziehen. Nur wenige Monate später feierte er jetzt sein großes Comeback in der Öffentlichkeit. Bei den Askania Awards in Berlin verriet er Promiflash, wie es aktuell um ihn steht: "Das Leben ist wieder da. Ich will noch weiterleben, ich habe noch Lust, viele Dinge zu tun." Für das neue Jahr habe er nur einen Wunsch: Das Meer riechen.