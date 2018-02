Ist Klaudia Giez (21) nicht gut genug für Germany's next Topmodel? Die Berlinerin polarisiert mit ihrer aufgedrehten Art schon in der ersten Folge der Modelshow – und überzeugt die Jury damit von sich! Doch nicht jeder ist von dem Modelpotenzial des Energiebündels überzeugt: Reality-Expertin Micaela Schäfer (34) sieht die Brünette nämlich eher in einem ganz anderen TV-Format, wie sie Promiflash verrät: "Sie ist eine absolut heiße Kandidatin für das Dschungelcamp 2019. Wer so bekloppt ist, der muss ins Dschungelcamp, finde ich!"