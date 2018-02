Narumol möchte einem ihr nahestehenden Kind die Chance auf ein Leben in Deutschland geben, wie sie im Interview mit Das Neue Blatt erzählte. Die Frohnatur wolle ihre Enkeltochter Nalinippa zu sich auf den Bauernhof holen. Die Zweijährige lebt bei Narumols Sohn Jack in Thailand: "Mein größter Wunsch wäre es, sie zu adoptieren. Sie soll es gut haben. Ich möchte immer für sie da sein. Ja, ich hätte sie gerne hier bei meiner Familie." Und was hält der Papa der kleinen Mable, wie das Mädchen genannt wird, von der Idee? Jack lebe getrennt von der Mutter der süßen Maus und wolle nicht, dass sie darunter leide. "Er möchte nur das Beste für sein Kind. [...] Sie muss eingebettet sein in eine Familie", erklärte Narumol.