Hoch die Tassen und höher das Mikrofon! In Kris Jenner (62) steckt nicht nur eine knallharte Geschäftsfrau, sondern offenbar auch eine waschechte Stimmungskanone. Am Valentinstag beweist die Kardashian-Mom, wie viel Party-Potenzial tatsächlich in ihr steckt. Was als unschuldiger Mädelsabend beginnt, artet schnell in eine beschwipste Karaoke-Sause aus – inklusive Absturz.