Isabell Horn (34) ist eine Löwenmutti! Klar, dass sie sich vor und während der ersten großen Auslandsreise mit Baby viele Gedanken macht. In einem neuen YouTube-Clip gibt die Schauspielerin Einblicke in ihren Thailand-Urlaub mit Töchterchen Ella. Eine Erkältung der Kleinen, Angst vor zu viel Sonne, geringer Hygienestandard und abenteuerliche Inselüberfahrten – all diese Hürden musste der Ex-GZSZ-Star meistern. Und trotzdem: Obwohl lange Trips mit Baby an Bord wohl nicht das Einfachste sind, ermutigt Isabell ihre reiselustigen Mama-Follower: "Ich kann euch so eine Reise nur empfehlen, natürlich muss man da auch ein bisschen abenteuerlustig sein, sich immer wieder auf die neuen Gegebenheiten einstellen können. Man hat dafür aber so viele unvergessliche Momente."