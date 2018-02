Diese Woche begann die 68. Berlinale in der deutschen Hauptstadt. Das Film-Festival eröffnete dieses Jahr mit dem Animationsfilm “Isle of Dogs” von Wes Anderson. In dem Hunde-Streifen hat unter anderem auch Ex-Breaking Bad-Star Bryan Cranston (61) eine Synchronrolle. Passend dazu stimmte der Schauspieler im Promiflash-Interview eine Lobeshymne auf die Vierbeiner an: "Sind Hunde die besseren Menschen? In vieler Hinsicht – ja! Hunde wollen Liebe, Freundschaft, sie wollen spielen, sie sind treu. Könnte man bessere Charaktereigenschaften haben?"