Die Fans kennen Daniela Katzenberger (31) inzwischen wohl in allen Lebenslagen: Als Braut, schwanger, im kuscheligen Einteiler oder total sexy . Vom Letzteren hat sich die Katze in den letzten Monaten allerdings etwas verabschiedet – bis jetzt. Nun postet die Blondine ein Bild mit Mega-Ausschnitt und entschuldigt sich auch direkt dafür!

Der olivfarbene Pullover mit Schnürungen im Dekolleté lässt wirklich keinen Platz für Fantasien. Dani zeigt, was sie hat: einen Mega-Vorbau! Bei Instagram schreibt sie zu dem sexy Schnappschuss: "Naaa, feiert ihr noch schön Karneval? Sorry für den Ausschnitt, hatte gerade keinen Rollkragenpullover parat." So, so, die Katze entschuldigt sich also direkt für das aufreizende Foto. So richtig leid scheint ihr das Bild aber nicht zu tun – im Gegenteil! Sie fügt den Hashtag #mamasdürfenauchsexysein hinzu.