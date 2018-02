Die "Seelen"-Darstellerin spielt in Ed's Musikvideo zu "Galway Girl" mit und ist laut Aussage des gebürtigen Iren schuld an dem Tattoodebakel. Doch die Schauspielerin schafft dieses Gerücht mit einem Interview in der Norton Graham Show jetzt endgültig aus der Welt: "Der Tourmanager kam nach ein paar Drinks vorbei und meinte es wäre witzig, wenn du das Wort 'Girl' falsch schreiben würdest und es ihm tätowieren lassen würdest." Also habe sie statt "Galway Girl" "Galway Grill" mit einem Stift auf Ed Sheerans Unterarm geschrieben. Schuld an dem fragwürdigen Schriftzug sind also ein paar Drinks zu viel.