Was geht denn da jetzt wirklich zwischen den beiden? Im diesjährigen Dschungelcamp ging es weit weniger romantisch zu als in den vorherigen. Die einzigen beiden Teilnehmer mit Pärchenpotenzial : Jennifer Frankhauser (25) und David Friedrich (28). Bis auf einen Wangenkuss bei einer gemeinsamen Prüfung gab es allerdings keine Zuneigungsversuche zwischen den beiden – oder hat sich das nach der Show geändert?

Die Buschmoderatoren Daniel Hartwich (39) und Sonja Zietlow (49) fühlen den beiden vermeintlichen Turteltauben auf den Zahn. In einem Einspieler ist auch Mama Iris Klein (50) zu sehen, wie sie ihre Tochter fragt, ob David ihr zukünftiger Schwiegersohn sein würde. "Keine Ahnung, er ist ja süß", entgegnete Jenny verschämt. In der Show führte sie das noch ein wenig weiter aus: "Meine ganzen Follower schreiben mir schon: 'Ihr seid so ein Traumpaar.' Ich mag ihn wirklich sehr gerne und wir sind Freunde, aber süß ist er."