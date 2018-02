Maren Seefeld (Eva Mona Rodekirchen, 41) und Leon Moreno (Daniel Fehlow, 42) küssen sich! Das hätten ihre Fans niemals erwartet – Maren-Darstellerin Eva ist aber nicht wirklich überrascht, wie sie Promiflash verriet: "Es gibt ja auch so einen Vorlauf, was diese beiden Rollen betrifft. Die hatten ja schon mal was miteinander. Und einmal dachten sie, sie hätten was miteinander gehabt, dem war dann nicht so, sie waren einfach nur sehr betrunken." Während des Ustinov Green Carpet Lounge Events auf der Berlinale 2018 plauderte sie aus dem Nähkästchen.