Wow, was für eine pralle Babykugel! Carmen Geiss (52) teilte vor wenigen Tagen auf Facebook diese hochschwangeren Knaller-Schnappschüsse. Natürlich ist der TV-Star nicht aktuell in anderen Umständen – die blonde Supermutti postete lediglich einen emotionalen Schwangerschafts-Throwback aus dem Jahr 2004, mit Töchterchen Shania (13) im Bauch. "Ich habe meine Schwangerschaften so was von genossen! Es war mit die schönste Zeit meines Lebens", kommentierte Carmen die Fotos. Hinter diesen emotionalen Zeilen steckt ein tragisches Schicksal, denn bevor Roberts (54) Liebste Davina (14) zur Welt bringen konnte, hatte sie zehn Babys verloren.