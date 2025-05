Davina und Shania Geiss holen sich mit Show Rekordquotensieg

Dieser Meilenstein freut Davina (21) und Shania Geiss (20) ganz bestimmt: Ihre Dokuserie "Davina & Shania - We love Monaco" erreichte am Montagabend mit zwei aufeinanderfolgenden Episoden Spitzenwerte. Die Geiss-Töchter holten laut DWDL einen Marktanteil von 9,5 und 9,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe – und das, obwohl die Serie eher bescheiden startete. Damit übertrafen sie am 12. Mai nicht nur ihren eigenen Rekord, sondern setzten sich auch überraschend an die Spitze des Senders. Mit insgesamt 600.000 beziehungsweise 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauern pro Folge steigerten sich die Reichweiten deutlich im Vergleich zur Vorwoche, als noch rund 100.000 Fans weniger einschalteten.

Im direkten Vergleich musste sich das Schwester-Duo damit nur der Vox-Show Die Höhle der Löwen geschlagen geben, die mit 11,5 Prozent Marktanteil bei dem jüngeren Publikum nochmals leicht darüber lag, aber bei der Gesamtreichweite mit 440.000 jungen Zuschauern hinter den Geiss-Schwestern blieb. Auch im Vergleich mit der Familienshow ihrer Eltern überzeugten Davina und Shania: Nicht einmal das mittlerweile kultgewordene Die Geissens hatte in der letzten Staffel bessere Werte erzielt. Die starke Performance der Reality-Töchter ließ Wettbewerber wie ProSieben und Sat.1 mit neuen Shows und Sitcoms hinter sich, die mit teils ernüchternden Quoten auskommen mussten – teils sogar deutlich unter 5 Prozent.

Hinter den Kulissen ist zu hören, dass viele Zuschauer vor allem das familiäre Geplänkel und den Glamourfaktor lieben, den Davina und Shania versprühen. Die beiden sind bekannt für ihre sympathische Mischung aus Jetset-Luxus und jugendlicher Leichtigkeit – mal spritzen sie sich gegenseitig in einer Poollandschaft nass, mal geben sie private Einblicke in ihren Alltag im Fürstentum Monaco. Trotz finanzieller Sicherheit durch ihre Familie nehmen beide das Abenteuer Reality-TV ernst und stehen immer wieder humorvoll zu kleinen Missgeschicken. Schon in Interviews ließen die Schwestern durchblicken, dass sie vor allem Spaß an der Zusammenarbeit miteinander haben. "Wir sind wie beste Freundinnen", schwärmte Shania einmal gegenüber RTLZWEI. Das macht offenbar auch das Erfolgsgeheimnis ihrer Sendung aus.

Instagram / davinageiss Davina und Shania Geiss, Mai 2024

Instagram / davinageiss Davina und Shania Geiss, Januar 2025

