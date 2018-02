Jetzt sind alle seine Töchter echte Filmstars! Schauspieler Til Schweiger (54) hat sein Talent definitiv an seine Mädels vererbt. Tochter Emma (15) verzauberte bereits mit zarten fünf Jahren die "Keinohrhasen"-Zuschauer, Luna (21) spielte unter anderem in "Schutzengel" und im Tatort mit. Nun hat es auch die älteste Schweiger-Tochter mit einer Hauptrolle auf die Leinwand geschafft: Lilli Schweiger (19) drehte jetzt ihren ersten Film mit Papa ab – und der zeigt sich im Promiflash-Interview mächtig stolz: "Toll, sie war ganz toll. Sie hat ja zum ersten Mal eine große Rolle gespielt." Fans können sich noch 2018 von Lillis Talent überzeugen – dann kommt "Klassentreffen 1.0 – Die unglaubliche Rückkehr der Silberrücken” in die Kinos!