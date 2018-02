Fieser Diss gegen Cathy Lugner (28)! Bei der Ex von Baulöwe Richard Lugner (85) will es mit der Liebe bisher nicht so recht klappen. Deshalb ging die Blondine jetzt auf eine etwas ungewöhnliche Art auf Männerfang. Bei der Kuppelshow Naked Attraction suchte sie sich ihren Auserwählten nach seinem besten Stück aus. Für Ex-Bachelorette-Kandidat Sebastian Fobe (32) ist das nur peinlich!