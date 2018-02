Wie nackt macht sie sich wirklich? In der kommenden Folge der hüllenlosen Dating-Show Naked Attraction darf keine Geringere als Cathy Lugner (30) die Genitalien von sechs unbekannten Männern genau unter die Lupe nehmen. Normalerweise müssen sich die Kandidaten dann am Ende auch entblößen, wenn sie ihren Mister oder ihre Misses Right gefunden haben. Läuft das mit Cathy in der Show etwa genauso ab? "Tja, das werdet ihr dann sehen, ob oder ob nicht. Also, sagen wir mal so: Ich zeige nicht mehr als beim Playboy", verriet die 28-Jährige im Promiflash-Interview bei der Bunte Fashion Night in Berlin.