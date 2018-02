Ist dieser Streit einfach nur kindisch? Schon in der zweiten Folge von Germany's next Topmodel lagen sich die Ex-BFFs Zoe Saip und Victoria Pavlas (19) übel in den Haaren! Der Grund: Vici hatte über das wilde Sexleben ihrer 18-jährigen Konkurrentin schamlos vor der Kamera ausgepackt. Ex-GNTM-Kandidatin Elena Carrière (22) findet das einfach nur peinlich, wie sie im Promiflash-Interview auf der Place To B-Party in Berlin verriet: "Ich denke, wenn ich mir die Gründe anhöre, Freundin mit Freund geschlafen, sorry, aber das ist halt 13-jährige-Kinder-Kacke. Das kann sie in der Schule lassen. Gerade wenn es um Beziehungsprobleme geht, sollte man das definitiv zu Hause lassen", meinte die Zweitplatzierte von 2016.



