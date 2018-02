Gibt's beim Bachelor neben der ganz großen Liebe etwa auch ordentlich Zaster zu gewinnen? Seit knapp einem Monat kämpfen die liebestollen Single-Ladys in der Kuppelshow um das Herz von Daniel Völz. Für Einzeldates und heiße Flirts werden die Teilnehmerinnen auch in diesem Jahr stattlich belohnt: So bekam Kandidatin Christina Braun laut Bild sage und schreibe 4.000 Euro für nur eine Nacht der Rosen. Studentin Maxime Herbord ging eher mau aus der Sendung: Für ihren freiwilligen Exit wurde die Brünette mit 700 Euro abgefertigt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de