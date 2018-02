Böse Gerüchte oder doch die Wahrheit? In der gestrigen Der Bachelor-Folge ließ Janine Christin Wallat (22) eine echte Bombe platzen: Halbfinalistin Kristina Yantsen (24) soll einen Freund haben. Zwar entschuldigte sich die emotionale Friseurin öffentlich für diese Unterstellung – trotzdem steht die Behauptung jetzt im Raum. Jetzt packt eine Mitstreiterin aus: Ist das Bachelor-Good-Girl doch nicht so "good", wie es sich seit Episode eins präsentiert?

MG RTL D Bachelor Daniel Völz mit Svenja, Jessica, Kristina, Carina und Janine Christin (v.l.)

Anzeige

Sie schmachtet, schwärmt und seit den Homedates knutscht sich die brünette Tänzerin in das Herz von TV-Junggeselle Daniel Völz (32). Mit wochenlanger Hinhaltetaktik, einem leichten Hang zur Dramatik und – ihrerseits mehrfach betonten – ehrlichen Absichten hat die zielstrebige Essenerin dem Objekt ihrer Begierde ordentlich den Kopf verdreht. Aber wie ernst meint sie es mit der Suche nach der großen Liebe wirklich? Laut der OK!, die mit einer Top-5-Kuppelshow-Kandidatin gesprochen hat, spielt die Beauty ein falsches Spiel: "Als es nach Miami (Drehlocation des Formats, Anm. d. Red.) ging, war Kristina noch mit ihrem Freund zusammen. Mit dem hatte sie ewig eine On-Off-Beziehung. Das hat sie uns selbst im kleinen Kreis erzählt", behauptet die Informantin.

MG RTL D Daniel Völz und Kristina Yantsen bei "Der Bachelor"

Anzeige

Allerdings soll das ehemalige Go-go-Girl mit kasachischen Wurzeln nicht nur nur in puncto Boyfriend geflunkert haben, auch in der Mädelsvilla habe es Lügen über seine Kontrahentinnen verbreitet. Spricht hier der Neid aus Kristinas Mitstreiterinnen oder führt die Abiturientin nicht nur Daniel, sondern auch die Zuschauer an der Nase herum? Was glaubt ihr? Stimmt ab!

MG RTL D / Arya Shirazi Kristina, Bachelor-Kandidatin 2018

Anzeige

Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de