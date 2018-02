Wer fährt am 12. Mai zum Eurovision Song Contest nach Portugal? Am Donnerstag findet der deutsche Vorentscheid Unser Lied für Lissabon statt und von den sechs Teilnehmern sind gleich zwei The Voice of Germany-Siegerinnen. Herrscht da eine besondere Rivalität zwischen Ivy Quainoo (25) und Natia Todua? Im Promiflash-Interview verriet die Gewinnerin von 2012, Ivy: "Ich denke, alle sind große Konkurrenten. Man kann es gar nicht sagen, weil alle so unterschiedlich sind und unterschiedliche Musik machen und unterschiedlich aussehen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de