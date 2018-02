Ist das das beste Qualitätssiegel für The Voice of Germany-Kandidaten? Ganze drei der sechs Musikacts für Unser Lied für Lissabon sind ehemalige TVoG-Teilnehmer. Ivy Quainoo (25) hat die Show 2012 gewonnen, Michael Schulte wurde damals Dritter. Natia Todua hat im vergangenen Jahr den Sieg eingefahren. Promiflash ist bei der Pressekonferenz zum ESC-Vorentscheid dabei und da erzählt die Sängerin, was "The Voice" in ihren Augen für junge Musiker bedeutet: "Es heißt für mich, dass ‘The Voice of Germany’ sehr wichtig ist und das auch weiterhin…"



