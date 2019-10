Für Ivy Quainoo geht nun ein echter Kindheitstraum in Erfüllung! Die 27-Jährige startete ihre Karriere eigentlich als Sängerin: Sie gewann 2012 die erste Staffel der Gesangsshow The Voice of Germany. Doch bereits seit einiger Zeit singt sie nicht nur, sondern schauspielert auch. Wie die "Do You Like What You See"-Interpretin jetzt preisgab, ergatterte sie eine neue Rolle, mit der sie mehr als nur zufrieden ist: Sie spielt im Harry Potter-Theaterstück mit!

Auf Instagram teilte Ivy die Nachricht nun freudig ihren Fans mit: "Ich bin so glücklich darüber, ankündigen zu dürfen, dass ich zu dem Cast von 'Harry Potter und das verwunschene Kind' in Hamburg gehöre!" Wie sehr sie sich darüber freut, ihren Followern davon zu berichten, zeigte sie mit einem lustigen Wortspiel: Passend zum Zauberthema des Theaterstücks begann sie ihren Post mit den Worten "Die Kröte ist endlich aus dem Kessel" anstatt "Die Katze ist aus dem Sack".

Bei dem Schauspiel mitzumachen, scheint für Ivy (27) etwas ganz Besonderes zu sein. "Jeder der mich kennt weiß, dass ich als Harry Potter-Fan grade den Verstand verliere und mich mega auf dieses Abenteuer freue. Es wird auf jeden Fall magisch", verriet sie in ihrem Post.

