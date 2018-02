Veräppeln Janni Hönscheid (27) und Peer Kusmagk (42) etwa ihre Fans? Seit Tagen häufen sich auf ihren Social-Media-Kanälen die Schnappschüsse von ihrem traumhaften Costa-Rica-Urlaub mit Sohnemann Emil-Ocean – sind die beiden trotzdem wieder in Deutschland? Denn kürzlich wurde der Moderator von aufmerksamen Fans am Berliner Flughafen gesichtet! Promiflash hakte beim Management der beiden TV-Nackedeis nach und bekam zur Antwort: "Janni und Peer haben ihre Reise kurz unterbrochen, um sich auf ihren Auftritt bei der Internationalen Tourismus-Börse Berlin vorzubereiten. Dort werden sie in diesem Jahr einen Vortrag halten." Statt langweilige Business-Meetings zu posten, teilt die kleine Familie eben lieber Pics aus ihrem Traumurlaub!



