Im März 2017 machte Lukas Rieger (18) in einem Life-Stream öffentlich, was er von Lisa und Lena (15) hält. Anscheinend nicht viel, denn: Der Sänger sagte über die Netz-Twins, er wolle nichts mit falschen Leuten zu tun haben. Oha! Ob er mittlerweile immer noch so von den tanzenden Zwillingen denkt? Promiflash traf den Musiker kürzlich zur Veröffentlichung seines neuen Albums "CODE" in Berlin und fragte nach: "Ich bin cool mit denen, die sind cool mit mir. Wir haben auch erst letztens kurz geschrieben. Also alles ist easy wieder. Man muss ja nicht die besten Freunde sein, aber man kann ja einfach cool miteinander sein."



